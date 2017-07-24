МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Ростовской области в ближайшие два дня.

«По данным Ростовского Гидрометцентра, в период с 24 по 25 июля местами в юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом 4 класс пожароопасности объявлен в большинстве районов региона и Ростове-на-Дону. МЧС призвало граждан аккуратно обращаться с огнем.