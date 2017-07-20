ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о возможном образовании смерчей над Черным морем в районе Туапсинского района в ближайшее время и до конца четверга.

Опасность формирования смерчей над Черным морем имеется, по данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», в ближайшие 3–6 часов и до конца суток на участке между бухтой Инал и населенным пунктом Шепси Туапсинского района.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности в связи со складывающими погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций спасатели просят соблюдать меры безопасности и звонить в пожарные и спасательные службы, а также по телефону доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пишет сайт «Комсомольской правды» в Краснодаре.