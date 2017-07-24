Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи признался в том, что неверно истрактовал позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о введении новых антироссийских санкций, а также мер воздействия на Иран и КНДР.

«Мой недочет», — ответил Скарамуччи на вопрос The New York Times о том, чье заявление — его или пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс — соответствует действительности.

«Опирайтесь на те сведения, которые дает Сара. Для меня всё это новая информация», — добавил директор по коммуникациям.

Ранее «Известия» сообщили о том, что представители администрации президента США делают противоречивые заявления о том, что Дональд Трамп думает по поводу введения новых антироссийских санкций.

По утверждению занявшей место Шона Спайсера Сары Сандерс, Трамп поддерживает антироссийские санкции, тогда как Энтони Скарамуччи, из-за назначения которого уволился бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, представил картину иначе. По его словам, Дональд Трамп пока не определился со своим отношением к расширению антироссийских санкций.