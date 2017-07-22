Новым пресс-секретарем президента США официально назначена Сара Сандерс.

В официальном заявлении Белого дома говорится, что Дональд Трамп повысил бывшего заместителя уволившегося в пятницу с поста пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера Сару Сандерс до должности главы пресс-службы и своего пресс-секретаря.

По словам американского лидера, Сандерс проделала огромную работу, чтобы донести до граждан США посыл администрации.

Напомним, в пятницу Трамп принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах.