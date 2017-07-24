Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко поддержал Алексея Учителя в разгоревшемся в российском обществе скандале вокруг нового кинофильма «Матильда».

По словам Бортко, картина Учителя не нарушает уголовный кодекс и не идет вразрез с Конституцией РФ, поэтому вопрос о запрете показа кинофильма — личное мнение несогласных, которым руководствоваться не стоит.

«Есть Конституция РФ, где написано, что можно, и там еще написано, что цензуры у нас нет, и Уголовный кодекс, где написано, что нельзя», — подчеркнул парламентарий.

«Личное мнение госпожи Поклонской и 37 депутатов может оставаться их личным мнением, но надо руководствоваться не личным мнением, а законом РФ. Этим комитет по культуре и занимается», — отметил Бортко, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Как ожидается, премьерный показ фильма о балерине Матильде Кшесинской пройдет в Санкт-Петербурге в первых числах октября.