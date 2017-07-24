Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков рассказал о том, что фильм Алексея Учителя «Матильда» в Русской православной церкви не считают сознательным искажением образа святого, но негативная реакция части общества вполне естественна.

«Учитель снял не камерный фильм для каких-то избранных зрителей, не кино для своих. Он снял кино для широкого проката... И ему, конечно же, нужно понимать, что восприятие его творчества может быть очень неоднозначным», — заявил представитель РПЦ в интервью RT.

Волков отметил, что реакция на кинокартину была вполне ожидаема, и предупредил о том, что премьера фильма «вызовет неоднозначную реакцию и не пройдет незамеченной».

По словам священнослужителя, Алексей Учитель, как часть высокого кинематографа, имеет полное право на выражение своего взгляда своими методами и инструментами.

«Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно», — подчеркнул Волков и добавил, что РПЦ не будет давать официальную оценку «Матильде».

Ранее сообщалось о том, что экс-прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм Алексея Учителя «Матильда» якобы оскорбил религиозные чувства 40 тыс. человек, и призвала Минкультуры РФ вмешаться в ситуацию вокруг картины.