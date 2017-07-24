Обитатель приморского океанариума во Владивостоке гигантский осьминог Хэнк, прославившийся среди пользователей сети своей «прогулкой» по научно-образовательному комплексу, оказался самкой и отложил яйца.

«Пойманный два месяца назад у острова Русский 12-килограммовый осьминог получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу. Животное назвали Хэнком», — рассказала пресс-служба океанариума, отметив, что ранее определить пол моллюска было крайне затруднительно.

Однако, как предрекают зоологи, жить Хэнку осталось недолго, причиной того является моноцикличность головоногих моллюсков. Они размножаются лишь один раз в жизни, после чего животные погибают от истощения, которое наступает, когда осьминог охраняет свою кладку, ни на минуту не отходя от места нереста.