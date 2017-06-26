Осьминог-беглец по кличке Хэнк из Приморского океанариума перенес карантин и переехал в главный корпус учреждения, сообщает океанариум.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в танк-аквариум в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. 12-килограммовый осьминог сдернул крепление и сбежал из аквариума в тот же день, однако был пойман.

Теперь вместе с осьминогом живут морские вороны, керчаки и восточные окуни. По данным океанариума, Хэнк спокойно отнесся к такому соседству.