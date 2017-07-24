В ЦБ РФ рассказали о «признаке взросления рубля», которое обусловлено постепенным снижением роли иностранной валюты в российской экономике и, соответственно, снижением инфляции.

«Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике — признак взросления рубля. Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, а рубль называли «деревянным». Одна из причин взросления рубля — снижение инфляции», — заявил «Известиям» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

По словам представителя ЦБ РФ, вскоре россияне смогут заметить постепенное снижение кредитных ставок притом не только по краткосрочным займам, но и по долгосрочным.

Для того чтобы кредитные ставки уверенно снижались, а инвесторы без опаски финансировали долгосрочные проекты, «Банку России необходимо добиться закрепления низкой инфляции, превращения ее из непривычной аномалии в обыденность», пояснил он.

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ЦБ отметил «взросление» национальной валюты