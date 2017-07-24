Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике — «признак взросления рубля», заявил «Известиям» директор департамента ДКП ЦБ РФ Игорь Дмитриев. Этого удалось добиться благодаря снижению инфляции, которая замедлилась до 4,4% в июне и по итогам года достигнет поставленной цели в 4%. Также представитель Центробанка отметил, что ставки по кредитам — прежде всего по краткосрочным ссудам — падают в полтора раза быстрее, чем ключевая, что также свидетельствует о доверии к денежно-кредитной политике. Закрепление инфляционных ожиданий участников экономической деятельности в будущем позволит снизить и ставки по долгосрочным займам. По словам экспертов, ставки по длинным кредитам останутся высокими еще на протяжении двух–трех лет.

Российская национальная валюта за последние три года прошла непростой путь перехода к «свободному плаванию». После отказа от продажи золотовалютных резервов в ноябре 2014 года рубль пережил несколько волн ослабления, однако в последующие годы отыграл часть потерь. По данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля за 2014 год упал на 27,4%, однако уже за 2015-й он вырос на 0,9%, а за 2016-й — на 5,9%. Вслед за переходом России к «свободному плаванию» национальной валюты это сделали и другие страны ЕАЭС.

— Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике — признак взросления рубля. Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, а рубль называли «деревянным». Одна из причин взросления рубля — снижение инфляции, — заявил Игорь Дмитриев.

Доля доллара в экономике действительно уменьшается. По данным регулятора, с 1 июня 2016-го по 1 июня 2017 года доля валютных вкладов населения снизилась с 26 до 22%. Доля средств организаций в валюте за тот же период сократилась с 44 до 36%.

Что касается кредитов, то ставки по краткосрочным ссудам за январь–май падали в полтора раза быстрее, чем ключевая, отметил представитель Центробанка.

— В этом году произошло то, во что не верили критики политики инфляционного таргетирования — низкая инфляция стала работать на снижение кредитных ставок, — констатировал Игорь Дмитриев.

Так, ставки по краткосрочным кредитам организациям за первые пять месяцев года снизились на 1,1 п.п., по краткосрочным кредитам населению — на 1,2 процентного пункта. Вместе с тем ставки по кредитам на долгом горизонте снижаются медленно.

— Однако уверенно снижались только краткосрочные ставки, снижение долгосрочных ставок отставало от ключевой. После десятилетий высокой инфляции банки не уверены в том, что снижение инфляции — это всерьез и надолго. Они не готовы принимать на себя риски того, что инфляция, а вслед за ней и ставки, скакнет вверх, а они останутся с портфелем кредитов, выданных по низким ставкам, на руках, — отметил он.

Для того чтобы кредитные ставки уверенно снижались, а инвесторы без опаски финансировали долгосрочные проекты, «Банку России необходимо добиться закрепления низкой инфляции, превращения ее из непривычной аномалии в обыденность», пояснил он.

С момента перехода рубля к режиму «свободного плавания» курс национальной валюты стал менее волатильным, констатировал ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом он подчеркнул, что влиять на долгосрочные ставки регулятору значительно сложнее из-за сохраняющихся высоких рисков в экономике.

— По мере снижения ключевой ставки, сохранения стабильного валютного курса и постепенного восстановления экономики долгосрочные ставки тоже будут демонстрировать снижение, но сдерживать этот процесс будут структурные проблемы, — добавил эксперт.

Чтобы снизились ставки по долгосрочным кредитам, рынок действительно должен поверить в длительный период низкой инфляции в ближайшие годы, отметила в свою очередь замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. По ее оценке, ставки по длинным кредитам смогут существенно упасть лишь спустя 2–3 года инфляции вблизи 4%.