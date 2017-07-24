Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень рассказал о том, как государство намерено официально закрепить гарантию прав граждан — участников долевого строительства и создать «резервный» фонд застройщика.

«Создание фонда коренным образом поменяет ситуацию на рынке долевого строительства. Новая модель с фондом защиты дольщиков будет напоминать принцип работы Агентства по страхованию вкладов», — рассказал министр в интервью «Известиям».

По словам Михаила Меня, процесс перехода на новый принцип работы с новостройками будет, предположительно, завершен через год — к 1 июля 2018 года. До этого времени, предупредил министр, возможно возникновение определенных проблем, связанных в том числе и с вводом нового жилья.

Мень подчеркнул, что приоритетом работы нового фонда будет не выплата денежных средств обманутым дольщикам, а «достройка домов».

Также глава ведомства рассказал, как государство поможет тем, кого уже успели обмануть застройщики жилья в десятке крупных субъектов России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фонд защиты дольщиков заработает в ноябре