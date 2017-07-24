Новая система обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) будет запущена в понедельник, 24 июля, в Госдуме РФ. База данных вместит в себя абсолютно все законодательные инициативы, которые были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в течение всех семи созывов, и будет доступна не только в онлайн-версии, но и в приложениях для iOS и Android.

«Над СОЗД работали в течение всего года, старались учесть самые разные пожелания и предложения. Например, разработана мобильная версия», — рассказала «Известиям» глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

Она отметила, что разработчикам удалось создать многофункциональную систему с дружелюбным интерфейсом. В частности, все желающие смогут ознакомиться с позицией того или иного депутата, просмотреть видео с парламентской сессии, а также узнать, как проголосовал каждый из депутатов.

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Госдума повернется к избирателям новым интерфейсом