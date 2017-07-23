Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о том, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина будет проведена проверка видеозаписи с автобусом, который протащил девочку по земле в Норильске.

«Председатель Следственного комитета России затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю провести по данному факту процессуальную проверку», — заявила Петренко.

Представитель СК РФ отметила, что органы будут проводить проверку по факту некачественного оказания услуг водителем автобуса.

Видеосюжет о том, как девочка с матерью пытаются сесть в автобус в Норильске, когда водитель пассажирского транспорта закрывает двери и трогается с остановки, волоча за собой ребенка, был показан в воскресенье некоторыми телеканалами.

Главное управление МВД по Красноярскому краю сообщило о том, что четырехлетняя девочка с ушибами и ссадинами была госпитализирована.