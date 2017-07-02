Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Татарстане, сообщила пресс-служба СК.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли 13 человек и еще 15 пострадали.

По одной из версии следствия, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

Сейчас место преступления осматривают сотрудники СК.

Из автобуса уже извлекли восемь тел погибших, их личности устанавливаются.