Прокуратура Москвы заявила о сокращении смертности среди заключенных в столичных следственных изоляторах в 2017 году на половину.

«Несмотря на переполнение, смертность в поднадзорных учреждениях УФСИН России по Москве в текущем году сократилась на 50%», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как отмечает «Газета.ру», прокуратурой был разработан целый комплекс мероприятий, направленных на сокращение сроков содержания под стражей.

Ранее стало известно, что суд освободил из СИЗО под подписку о невыезде инвалида Антона Мамаева, который страдает тяжелой формой атрофии.