В течение трех дней Тимирязевский суд Москвы решит вопрос о возможном освобождении из СИЗО инвалида Антона Мамаева, обвиняемого в разбое, сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

По словам пресс-секретаря, суд пока не назначил дату заседания по вопросу о возможном освобождении Мамаева из СИЗО. Прохорычева добавила, что также не назначены даты рассмотрения ранее поступивших апелляций и представления прокурора.

«В суд поступило медицинское заключение из «Матросской Тишины» в отношении Мамаева, согласно которому установлено наличие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь.

Она отметила, что согласно изменениям, внесенным в УПК РФ, решение об изменении меры пресечения должно приниматься не позднее трех суток со дня поступления из мест содержания копии медзаключения.

Напомним, ранее пресс-служба ФСИН России заявила о намерении направить медзаключение по Мамаеву в суд для решения вопроса о его освобождении.