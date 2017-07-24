Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил о том, что компенсационный фонд дольщиков — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» фактически начнет свою работу в ноябре текущего года.

«Не позже ноября, думаю, фонд как публично-правовая компания уже заработает и будет активно страховать договоры долевого участия», — рассказал Мень в интервью «Известиям».

По словам министра, на сегодняшний день фонд уже существует де-юре.

«Последнее решение — преобразовать фонд в публично-правовую компанию, которая будет абсолютно прозрачна для контролирующих органов. Будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители всех ветвей власти», — добавил Мень.

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Фонд защиты дольщиков заработает в ноябре