Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал президента Украины Петра Порошенко «производителем шума и дезинформации» после его заявления, что в «нормандском формате» он будет добиваться усиления санкций против России.

Как рассказал RT Климов, именно Порошенко несет ответственность за развязывание гражданской войны против собственного народа. При этом, по его словам, Минские соглашения не выполняются на 99% из-за позиции Киева.

Глава комиссии Совета Федерации отметил, что Порошенко не может объяснить партнерам и спонсорам свое бездействие и поэтому «завывает» с призывами о прекращении огня.

«Пусть своим офицерам даст такую команду, пусть даст команду отвести тяжелое вооружение, разоружить националистические формирования. Если украинское государство суверенное, то они в состоянии это сделать без всякого «нормандского формата», — сказал Климов.

По словам Климова, санкции стали для Киева удобным прикрытием для всевозможных спекуляций.

Напомним, в воскресенье Порошенко заявил, что в разговоре с лидерами «нормандского формата» будет настаивать на усилении санкций против России, если режим прекращения огня в Донбассе будет нарушаться.