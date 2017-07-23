Порошенко пригрозил России ужесточением санкций
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора в «нормандском формате» будет требовать немедленного обеспечения режима тишины. В противном случае он будет настаивать на ужесточении антироссийских санкций.
Об этом украинский президент написал на странице в Facebook.
Политик сопроводил запись своей фотографией с подписью «Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение».
Телефонный разговор «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) намечен на 24 июля, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Ранее о договоренности провести переговоры сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.