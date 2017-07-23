Египетские спецслужбы сообщили о ликвидации восьми боевиков местной террористической группировки «Хасм», которая входит в состав запрещенной в РФ террористической группировки «Братья-мусульмане».

Боевики были уничтожены в ходе атаки сил безопасности Египта на тренировочный лагерь террористов в районе эль-Фаюм, который расположен к югу от столицы страны Каира, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы египетского МВД.

Пятерых боевиков удалось задержать, в настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения других тренировочных лагерей «Хасма» на египетской территории.

Как сообщали «Известия», 18 июля полиция Египта ликвидировала двух лидеров местной ячейки «Хасма» в ходе спецоперации, которая проводилась на востоке Каира в рамках полученных силовиками разведданных о конспиративной квартире террористической организации. У здания, куда, по сведениям разведки, должны были прибыть главари боевиков, сотрудники сил безопасности устроили засаду, рассчитывая захватить террористов живыми. Но они, подъехав к полицейскому посту, открыли огонь по стражам порядка и были убиты в завязавшейся перестрелке.

С февраля нынешнего года деятельность группировки «Хасм» в Египте запрещена решением каирского суда по срочным делам, который удовлетворил соответствующий иск известного египетского адвоката Ашрафа Фархата. Юрист потребовал поставить ячейку вне закона, поскольку она на тот момент успела взять на себя ответственность за совершение многих терактов на территории страны — в частности, покушения на бывшего верховного муфтия АРЕ Али Гумаа и помощника генпрокурора Закарию Абдель Азиза, а также подрыв полицейского блокпоста неподалеку от пирамид в Гизе, в результате которого погибли трое стражей порядка.

«Хасм» впервые заявил о себе в социальных сетях, это произошло в июле 2016 года. С тех пор движение неоднократно публиковало в интернете заявления о своей подрывной деятельности, которая в основном направлена против силовых структур Египта.