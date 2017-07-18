Полиция Египта ликвидировала двух лидеров террористической группировки «Хасм», спецоперация прошла в восточном пригороде Каира, сообщает египетское МВД.

В сообщении сказано, что полиция получила данные о том, что двое лидеров переехали на новую конспиративную квартиру, где им была устроена засада. Однако при подъезде к посту боевики открыли огонь по полиции. Ответным огнем боевики были уничтожены.

При обыске их машины нашли семь единиц огнестрельного оружия, множество боеприпасов, взрывчатку, камуфляж. По данным полиции, удалось ликвидировать двух наиболее опасных членов «Хасм», участвовавших, в частности, в нападении на блокпост полиции в мае, когда погибли трое полицейских.

Группировка «Хасм» впервые заявила о себе в июне прошлого года. Она тесно связана с движением «Братья-мусульмане», которое в Египте признано террористической организацией.