Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала российские города, где зафиксирована самая высокая заболеваемость ВИЧ и заражений СПИДом.

Наиболее опасными оказались Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. Об этом Попова сообщила на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

С 2010 года Кузбасс занимает лидирующие позиции по новым заболеванием, а в Екатеринбурге в 2016 года зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции, что примерно 1,8% населения мегаполиса. Другими словами, заражен каждый 50-й.

Ранее «Известия» писали о критической ситуации с ВИЧ в нескольких российских регионах и о причинах заболевания. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, уровень заболеваемости ВИЧ распространен по стране неравномерно и повышен там, где проходят пути наркотрафика.