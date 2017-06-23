Продолжительность жизни россиян достигла в этом году 72 лет, а уровень младенческой и материнской смертности упал до исторического минимума. Во многом такие результаты получены благодаря тому, что Минздрав изменил подход к системе оказания медицинской помощи. Эффективность здравоохранения теперь определяется не количеством больничных коек, а реальными показателями здоровья населения.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем докладе на итоговой коллегии министерства сообщила, что за прошедший год продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода, впервые достигнув 72 лет. «Удалось сохранить на 17,5 тыс. жизней больше, чем за 2015 год. Это стало возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин», – подчеркнула министр.

Еще одно важное достижение 2016 года — уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума. Во многом это стало возможным благодаря переходу к трехуровневой системе охраны материнства и детства и формированию третьего уровня этой системы — сети перинатальных центров.

На трехуровневую систему медицинской помощи сегодня переходит все отечественное здравоохранение. Это не просто очередная административная реформа, а необходимость, вызванная изменениями, произошедшими за последние десятилетия в медицинских технологиях. Во-первых, за это время возникли новые методы лечения, которые позволяют оказывать действенную помощь пациентам, находящимся в тяжелых, жизнеугрожающих состояниях, а не надеяться, что «организм справится», пока больной находится под присмотром врачей на больничной койке. Например, перестали звучать как приговор диагнозы «сосудистых катастроф»: инфаркт и инсульт. В наше время это — серьезные и опасные заболевания, но в большинстве случаев они поддаются лечению. Во-вторых, современные технологии требуют современного же оборудования и квалифицированных врачей, имеющих постоянную практику лечения пациентов по своей специализации. Поэтому для применения высокоэффективных медицинских технологий необходимо создание специализированных медцентров. В-третьих, значительно расширились возможности диагностики и профилактики заболеваний, в результате чего изменилась сама философия медицинской помощи: центр внимания сместился в сторону сохранения здоровья и предотвращения болезней.

Трехуровневая система медицинской помощи — это адекватный способ организации современной медицины. Каждый уровень решает свои задачи. Первый уровень ориентирован на первичный прием, профилактику и амбулаторное лечение. Второй — работает с более сложными проблемами, зачастую требующими стационарного лечения. Третий — это медпомощь, дающая эффект в наиболее сложных случаях, многие из которых ранее считались безнадежными.

Важнейшая характеристика первичной медико-санитарной помощи — ее территориальная доступность. Минздрав впервые с советских времен утвердил обязательные требования к доступности медицинских организаций и контролирует их выполнение при помощи специальной геоинформационной системы. Для каждого региона определены задачи по созданию недостающих медицинских ресурсов первичного уровня. Соответствующие региональные программы должны быть выполнены в течение ближайших двух лет. Уже в прошлом году в малых населенных пунктах было построено и введено 418 новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и 55 офисов врачей общей практики.

Реформа благоприятно скажется на сфере российского здравоохранения, уверен основатель федеральной сети «ОртоДоктор» Роман Алехин. По словам врача, трехуровневая система позволит «разделить компетенции» медицинских учреждений, что приведет к повышению их эффективности. Особое значение это будет иметь для первичного амбулаторного звена, так как именно на него ложится очень большая нагрузка и отделение его от других стадий будет выгодно как врачам, так и пациентам.

Активизация диагностических и профилактических мероприятий уже дает свои результаты. Так, массовая вакцинация населения позволила в десять раз уменьшить заболеваемость гриппом. Вакцинация детей и взрослых из групп риска против пневмококковой инфекции в 2016 году охватила более 2,2 млн человек, в том числе — 1,8 млн детей. «Это привело к значительному снижению смертности населения от пневмоний (на 10,6%), а детей раннего возраста — на 30%», — сообщила министр. Благодаря диспансеризации населения в 2016 году 55% злокачественных новообразований были выявлены на первой и второй стадиях.

Основные больничные койки сейчас перемещаются на второй уровень системы здравоохранения. Укрупнение лечебных стационаров, конечно, дает возможность более эффективно использовать и оптимизировать имеющиеся ресурсы. Но главная цель — создание необходимых условий для внедрения в массовую врачебную практику современных методов лечения. Так, в стране создается служба экстренной специализированной медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях. Сейчас в нее входят более 590 сосудистых центров и 1,5 тыс. травмоцентров. Расположение таких центров позволяет доставлять в них пациентов в течение «терапевтического окна», когда медпомощь наиболее эффективна. Для обеспечения этих сроков до конца 2018 года во всех регионах должна быть создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи. При помощи системы ГЛОНАСС она позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время доставки пациента в стационар.

— Что касается помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения, то десять лет назад у нас какая-то приемлемая помощь оказывалась только в отдельных центрах и только за счет личных качеств отдельных людей. Не было системы, — объясняет ситуацию главный невролог Москвы, профессор Николай Шамалов. — Благодаря сосудистой программе сейчас по всей стране создана единая сеть специализированных отделений по инсульту. Были выделены существенные деньги — и федеральные, и региональные — на ремонт, закупку оборудования, обучение персонала и т.д. В результате у нас сейчас широко применяется множество современных методов диагностики и лечения, а наша противоинсультная система признана Всемирной инсультной организацией лучшей в мире.

Запуск специализированных медицинских центров позволил за пять лет уменьшить смертность от инсультов более чем на 34%, а от травм, полученных при ДТП, — на 20%.

Третий уровень медицинской помощи — это, например, уже упомянутые перинатальные центры. Это крупные клиники, оснащенные всем необходимым по современным стандартам, в которых создаются коллективы специалистов, способных оказывать медицинскую помощь в самых сложных ситуациях: пороки сердца, преждевременные роды, патологии развития и др. И предназначены они не для «элитных категорий», а для всех пациентов с высоким риском осложнений. Активное создание перинатальных центров началось десять лет назад. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» было создано 23 региональных и два федеральных центра. Ныне действующая программа по организации 32 новых перинатальных центров должна быть завершена к концу этого года.

К третьему уровню относится и самая современная — высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП): ангиопластика и стентирование артерий, технологически сложные виды микрохирургических операций, ЭКО и др. Еще лет 10–15 назад ВМП была монополией ведущих столичных НИИ. В 2013 году ее получили уже 505 тыс. пациентов, а в 2016 году 932 медицинские организации по всей стране оказали ее более чем 963 тыс. пациентов. По планам Минздрава, в 2018 году ВМП будут получать свыше 1 млн пациентов, что приближается к реальным потребностям населения в этом виде помощи.

Доктор медицинских наук, ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко уверен, что главный вклад трехуровневой системы — эффективная помощь беременным:

— Я бы положительно отметил именно развитие сети перинатальных центров. Женщинам с патологиями в этих центрах оказывается высококвалифицированная помощь, развивается даже внутриматочная хирургия. Можно оперировать внутриутробно. Это очень важное достижение.

Однако над многим еще предстоит работать. Главная задача, которую предстоит решить Минздраву, по мнению Алексея Старченко, — доступность лекарств для ВИЧ-инфицированных.

Отдельный вопрос — кадры. Этой застарелой проблемой Минздрав занялся в 2012 году, когда вместе с регионами разработал целый комплекс мер, уже давших свои плоды: число врачей впервые медленно, но пошло вверх, а число совместителей, наоборот, вниз. Сельских медиков прибавилось на 24 тыс. Увеличилось число врачей и по самым дефицитным специальностям — например, онкологии или анестезиологии.

В начале века средняя продолжительность жизни в России составляла 65 лет, сейчас — уже 72. Современная медицина позволяет продлить ее до 80 лет и дольше. Для этого под новые медицинские технологии и настраивается вся отечественная система здравоохранения.