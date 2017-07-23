Китайские власти открыли кинотеатр на острове Вуди, принадлежность которого оспаривается Вьетнамом. Первыми зрителями стали более 200 жителей острова и расквартированных здесь солдат, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Планируется, что ежедневно в кинотеатре будет идти как минимум один фильм. Таким образом, жители острова будут смотреть те же картины, что и в материковом Китае.

Это не первое китайское заведение на Вуди. Ранее здесь появились стадион, гостиницы, банковские отделения, почта, библиотека, а также был построен аэропорт.

Вуди относится к Парасельскому архипелагу. Из-за шельфа с большими запасами углеводородов на эти острова в Южно-Китайском море претендует Вьетнам.

Китай не принимает решения Гаагского арбитражного суда, который постановил, что Пекин не может претендовать на эти воды.