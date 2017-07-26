Минэнерго планирует привести рынок сжиженного газа в регионах к стандартам, по которым работает рынок газа природного. В частности, ведомство считает необходимым определить единого поставщика газа для ЖКХ и льготных категорий граждан. Сейчас предложения Минэнерго находятся на согласовании в Минюсте. Впрочем, маловероятно, что инициатива будет реализована быстро — против нее выступили ФАС и Минэкономразвития, утверждающие, что нововведения приведут к росту цен на газ, монополизации рынка и коррупции.

«Известия» ознакомились с разработанными Минэнерго поправками в закон о газоснабжении. По сути, проектом предлагается возврат к так называемым «балансовым заданиям», которые применялись в качестве вынужденной временной меры ограничения экспорта пропан-бутана вплоть до 2014–2015 годов. По данным «Известий», Минэнерго предлагает коммунальным потребителям перейти от покупки сжиженного газа на бирже к закупкам на условиях длительных контрактов с определенными компаниями — «гарантирующими поставщиками» (ГП). ГП будет обязан поставлять газ исключительно по регулируемой цене, при этом не имея возможности отказать в поставке коммунальщикам или жителям регионов. Коснутся поправки не только трейдеров, но и самих производителей пропан-бутана — они также не смогут отказать ГП в приобретении газа.

По мнению ведомства, создание института ГП поможет решить проблемы отсутствия газа в отдаленных от газопроводов регионах, что, в свою очередь, приведет к «улучшению социально-экономических условий жизни населения».

Однако намерения Минэнерго могут привести и к монополизации рынка отдельными производителями, коррупции и росту цен на газ, говорится в отзыве Минэкономразвития на законопроект (документ имеется у «Известий»).

По мнению экономического ведомства, все предлагаемые Минэнерго изменения на рынке уже работают — так, ценовое регулирование для предприятий ЖКХ и населения существует и сейчас, а крупнейшие поставщики в регионах уже обязаны исполнять заказы на поставку пропан-бутана. Определение же, по сути, единственного поставщика снизит конкуренцию, и доходность бизнеса, в свою очередь, упадет. Это дестимулирует производителей к дальнейшему распространению сбытовых сетей, считают в министерстве. При этом разница между регулируемой и биржевой ценой пропан-бутана дает возможность ГП безнаказанно перепродавать льготно приобретенный газ, к примеру, автозаправщикам, оставляя население без дешевого топлива. Что же касается коммерческих потребителей, то увеличение поставок СУГ (сжиженного углеводородного газа) по регулируемым ценам снизит количество газа, поставляемого на свободный рынок, и тем самым вызовет повсеместный рост газовых цен, предупреждает Минэк.

Минэкономразвития концептуально не поддерживает проект и считает целесообразным рассмотреть иные механизмы обеспечения поставок СУГ, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ведомства. По данным «Известий», против предложения высказывались также РСПП, ТПП и все крупные производители пропан-бутана, в том числе «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Газпром газэнергосеть».

Предлагаемые разработчиком проекта меры не решают сохраняющиеся проблемы перепродажи газа, считает президент ТПП РФ Сергей Катырин.

ФАС также против предлагаемых изменений — создавать доминирующего игрока на свободном и регулируемом биржей рынке бессмысленно, считает начальник управления контроля ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин. Несмотря на это, законопроект был поддержан Минстроем и региональными газовыми компаниями и сейчас находится на согласовании в Минюсте, сообщил «Известиям» представитель Минэнерго.

Гарантировать газовые поставки можно через субсидирование продажи сжиженного газа населению за счет средств федерального и региональных бюджетов, считает представитель Минэкономразвития.

Позицию Минэнерго понять можно — есть нуждающиеся в поставках слои населения, не имеющие возможности самостоятельно ездить на заправку баллонов, но их становится всё меньше, заметил Андрей Костин из Rupec. Без согласования Минэкономразвития закон не пройдет, но если обратиться к субсидированию, то придется решать вопрос и с Минфином, часто не желающим давать дополнительные субсидии, считает аналитик ФНЭБа Игорь Юшков. По его мнению, это заводит процесс продвижения законопроекта в тупик.