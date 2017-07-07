Россия готова рассмотреть любые предложения партнеров по деталям соглашения о сокращении добычи нефти, заявил представитель Минэнерго.

По его словам, 24 июля на встрече мониторингового министерского комитета, где будет рассматриваться в том числе вопрос плавного выхода из соглашения, могут быть рассмотрены любые предложения по дальнейшим действиям.

«Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость», — заявил представитель министерства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия не готова рассматривать предложения о дополнительном снижении добычи нефти. Источники агентств отмечали, что подобные заявления могут послать рынку неверные сигналы.