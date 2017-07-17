Компания «Газпром» увеличила добычу за шесть с половиной месяцев текущего года на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 248,8 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 1 января по 15 июля 2017 года группа «Газпром» добыла 248,8 млрд куб. м газа — на 39,3 млрд куб. м, или на 18,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 июля, что в первом полугодии 2017 года компания увеличила добычу на 18,4%.

Миллер заявлял, что в 2017 году «Газпром» планирует добыть более 450 млрд куб. м газа. В 2016 году добыча «Газпрома» составила 419,07 млрд куб. м, передает RNS.

Объем экспорта российского газа в страны Европы вырос за шесть с половиной месяцев 2017 года на 12,3% (на 11,3 млрд куб. м) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, поставки в Австрию выросли на 77,2%, Словакию — на 25,8%, Чехию — на 24,8%, Германию — на 16,7%.

В этом году экспорт может превысить 180 млрд куб. м газа.