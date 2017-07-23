Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз. Он призывает Брюссель занять «более четкую позицию по отношению к Анкаре».

Курц заявил, что его прогнозы по поводу отдаления Турции от Европы начинают сбываться. Министр отметил, что ЕС должен перестать предлагать вступить Анкаре в сообщество и начать налаживать сотрудничество с ней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание.

Глава австрийского МИДа поддержал меры против Анкары, использованные после волны задержаний и увольнений из-за попытки путча в Турции.