Новые торговые льготы для Украины окончательно одобрены в Брюсселе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник агентства.

В июне сообщалось, что преференции коснутся поставок к Евросоюз украинского меда, виноградного сока, переработанных помидоров, круп, муки, пшеницы, а также 625 тыс. тонн кукурузы. Товары должны будут соответствовать европейским санитарным нормам.

Необходимость преференций в ЕС объяснили тяжелым кризисным периодом в украинской экономике.