Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что с момента американского удара по авиабазе в Сирии, который был нанесен в апреле 2017 года, сирийские власти не применяли химического оружия.

«Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени», — заявил Данфорд.

Напомним, западные СМИ регулярно обвиняют власти Сирии то в совершении, то в подготовке к совершению химических атак. Сирийские власти неоднократно заявляли, что не обладают арсеналом химического оружия, и если оно было применено, то террористами.

В Москве также заявляют о безосновательности обвинений Дамаска в применении химоружия и считают, что подобные выпады являются провокацией со стороны противников властей Сирии.