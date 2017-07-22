Тегеран расценил заявления американских властей по поводу задержания граждан США в Иране как вмешательство во внутренние дела страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Бахрам Касеми напомнил Вашингтону, что подобные выпады в свой адрес иранское руководство игнорирует, а судебная система — не учитывает.

Речь идет о заявлении президента США Дональда Трампа, который пригрозил Ирану «серьезными последствиями» из-за ареста четырех американцев — Роберта Левинсона, бизнесменов Сиамака и Бакера Намази, а также Сиюэ Вана, передает «Федеральное агентство новостей».

В МИД Ирана подчеркнули, что угрозы из Белого дома никоим образом не повлияют на ход расследования в отношении задержанных.

Несколькими днями ранее Касеми сделал аналогичное заявление в ответ на обвинение в «злонамеренных действиях» со стороны официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. «Иран как старейшая и самая историческая страна в регионе считает, что развитие и благосостояние мусульманских стран могут быть достигнуты только путем установления мира и безопасности без вмешательства трансрегиональных держав», — заявил тогда Касеми.

Как сообщали «Известия», Трамп охарактеризовал задержание американцев в Иране как своего рода традицию этой страны — использовать захват иностранных граждан в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Ранее Госдеп заявил, что обвинения в отношении всех задержанных граждан США сфабрикованы. Одного из них — Сиюэ Вана — иранский суд 16 июля приговорил к десяти годам тюрьмы.