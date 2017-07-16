Вашингтон призвал Тегеран освободить американцев, задержанных иранскими властями. Требования США касаются и граждан других стран. По мнению США, все иностранцы задержаны по сфабрикованным обвинениям.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«Мы призываем немедленно освободить всех граждан США, незаконно задержанных в Иране, чтобы они смогли вернуться к своим семьям»,—– сообщил агентству France-Presse представитель Госдепа.

Ранее в воскресенье, 16 июля, стало известно, что иранский суд приговорил гражданина США, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюрьмы.