Несколько квартир обрушились в здании дореволюционной постройки на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге вечером в субботу.

По словам жильцов одной из квартир, сначала они услышали грохот, после которого на стенах и потолке стали появляться трещины.

При этом некоторые жильцы оказались заблокированы в здании, так как двери в квартиру перекосило и они не открывались.

По словам очевидцев, аварийная ситуация возникла из-за того, что один из собственников, делая перепланировку, снес несущие конструкции.

О пострадавших пока ничего не известно, здание обследуют специалисты. Жильцов попросили выйти на улицу.