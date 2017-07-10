Один человек погиб при частичном обрушении жилого дома в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел около 16.30 мск в жилом здании на улице Виноградной в Сочи.

«По предварительной информации, в результате обрушения погиб один человек, предположительно, женщина. Информация уточняется», — пояснил представитель экстренных служб.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, задействовано 35 человек личного состава, 10 единиц техники.