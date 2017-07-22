Муниципальные дома культуры в городах с населением до 50 тыс. человек, а также их филиалы будут получать субсидии из федерального бюджета. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

«Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры», — сказано в справке к документу.

Отмечается, что данные изменения направлены на развитие культурной сферы в сельской местности. Таким образом, решение кабмина расширяет действие госпрограммы «Развитие культуры и туризма», которая ранее была предложена Министерством культуры РФ.