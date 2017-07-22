В результате аварии с участием микроавтобуса пострадали пять человек, среди них один ребенок, погибших нет. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

«Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу ГБУЗ "Краевой центр СВМП-1"», - цитирует агентство главу пресс-службы Олега Дегтярева.

Напомним, ДТП произошло в городе Будённовске Ставропольского края. По предварительным данным, микроавтобус съехал в кювет на объездной дороге вблизи микрорайона Северный.

На данный момент семь сотрудников МЧС России участвуют в ликвидации последействий инцидента, для выполнения операции используются две единицы спецтехники.