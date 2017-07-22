Автомобильная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в ночь на субботу в городе Будённовске Ставропольского края, передает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, микроавтобус съехал в кювет на объездной дороге около микрорайона Северный.

«По предварительным данным, в результате ДТП водитель пассажирского микроавтобуса «мерседес» допустил съезд в кювет. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении. В ликвидации последствий ДТП принимают участие семь человек, а также привлечены две единицы спецтехники.