Движение автомобилей закрыто на участке дороги Покровка–Чернятино в Октябрьском районе Приморья в результате разлива реки Раздольной, передает пресс-служба администрации края.

По ее данным, на данном участке зафиксирован перелив воды высотой до полуметра и протяженностью 1,5 км. Объезд осуществляется через село Поречье.

«В первой половине дня в субботу ожидается достижение опасного уровня воды в Октябрьском районе, а во второй половине дня — в Уссурийском городском округе. Создается угроза подтопления сельхозугодий, низких участков дорог и местности», — предупредили в Примгидрометцентре.

Ранее администрация Уссурийского городского округа ввела режим ЧС в связи с рекордным за пять лет количеством осадков, выпавших за последние два дня.