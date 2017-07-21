В Приморском крае ведутся восстановительные работы в семи районах, где произошли аварии в результате сильных ливней, передает в пятницу филиал дальневосточной распределительной сетевой компании «Приморские электрические сети».

«Днем 21 июля ведутся аварийно-восстановительные работы в Анучинском, Тернейском, Дальнегорском, Хасанском, Красноармейском, Чугуевском районах края и Уссурийском городском округе. Всего в восстановительных работах задействовано 27 бригад (85 человек) и 28 единиц техники», — сообщают энергетики.

Ранее администрация Уссурийского городского округа ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с рекордным за последние пять лет количеством выпавших осадков за последние два дня.