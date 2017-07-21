Местные власти в пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации в Уссурийском городской округе Приморья, где за последние два дня выпало рекордное за пять лет количество осадков.

Накануне синоптики предупредили местных жителей о штормовом ветре, сильных дождях и риске выхода рек из берегов. «С 10.00 (03.00 мск) на территории ГО введен режим функционирования чрезвычайная ситуация. Глава администрации дал поручение взять под особый контроль обеспечение продовольствием и всем необходимым сел округа», - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что в Уссурийске будет развернут пункт временного размещения в связи с подтоплением подъездов и частных подворьев. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба.