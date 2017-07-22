Начальник полиции американского Миннеаполиса уволилась по просьбе мэра города на фоне скандала с убийством безоружной гражданки Австралии одним из стражей порядка. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации СМИ, на минувших выходных гражданка Австралии Джастин Дэймонд позвонила в полицию, чтобы сообщить о возможном случае изнасилования неподалеку от ее дома. Один из прибывших к месту происшествия полицейских застрелил безоружную Дэймонд. После загадочной смерти австралийки в городе вспыхнули протесты.

Позже офицер Нур отказался от разговора со следователями, а местные власти не смогли предоставить объяснений произошедшему. Уточняется, что нательные камеры полицейских были выключены в момент их прибытия к дому Дэймонд.

Мэр города Бетси Ходжес заявила, что не уверена, что шеф полиции «способна вести нас вперед» и что «ясно, что она также потеряла доверие жителей Миннеаполиса».