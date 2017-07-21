В Анапе расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ДПС, подозреваемых в причинении смерти по неосторожности. Задержанный скончался в служебном автомобиле 18 марта. По просьбе родственников погибшего Комитет по предотвращению пыток начал общественное расследование.

По версии правозащитников, гражданин спорил с полицейскими, которые после этого поместили его в отсек для задержанных служебного автомобиля и отвезли в отделение. Там выяснилось, что мужчина находится в бессознательном состоянии и не подает признаков жизни, пишет ИА KrasnodarMedia.

Прибывшие на место медики, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, были вынуждены констатировать смерть задержанного. Причиной смерти стала закрытая травма шеи, нанесенная, вероятно, тупым предметом. Уголовное дело было возбуждено спустя 2,5 месяца после инцидента.