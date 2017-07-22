Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что Россия несет «экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов. Об этом он заявил в ходе форума по безопасности в штате Колорадо.

Клэппер подчеркнул, что «неоднократно сталкивался с русскими», однако не может охарактеризовать эти встречи положительным образом. «Может быть, я не самый объективный наблюдатель. Но я считаю, что Россия является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Мы нечасто упоминаем очень агрессивную программу модернизации стратегических ядерных сил, к которой они приступили», — заявил экс-директор разведки, добавив, что российская сторона продвигает «экзотическое оружие», а также имеет агрессивную противокосмическую программу.