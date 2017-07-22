Бывший руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер во время своего выступления на форуме по безопасности в Колорадо выразил критику в адрес американского президента Дональда Трампа за «оскорбление» спецслужб страны.

«Я был особенно огорчен, когда в другой стране, в Польше, он начал оскорблять наше разведывательное сообщество. С моей точки зрения, это поставило его в очень невыгодное положение перед встречей с президентом Путиным», — сказал Клэппер.

Ранее Трамп раскритиковал спецслужбы за предоставление ошибочных данных по оружию массового поражения в Ираке, что привело ко второму американскому вторжению в 2003 году.