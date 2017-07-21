Порядка 500 тыс. компьютеров заразил ботнет Stantinko, специализирующийся на рекламном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе компании ESET.

Больше всего от действия вируса пострадали российские (46%) и украинские (33%) пользователи. Ботнет Stantinko предлагает услуги по обеспечению ложных переходов по рекламным ссылкам, таким образом генерируя ложный трафик. Кроме того, вирус может красть личные данные пользователей, взламывать панели управления сайтов и осуществлять другую противоправную деятельность, сообщает «Газета.Ру».