Специалисты антивирусного разработчика ESET установили, что источником распространения вируса-вымогателя Petya стало заражение бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc, которое широко используется на Украине.

Некоторые украински корпоративные пользователи установили зараженное обновление бухгалтерской программы, положив начало атаке, охватившей в дальнейшем страны Европы, Азии и Америки.

Как выяснили эксперты, для заражения корпоративной сети достаточно одного уязвимого компьютера, на котором не установлены обновления безопасности. С его помощью вредоносная программа попадет в сеть, получает права администратора и распространится на остальные устройства.

По данным ESET, наибольшее число атак вируса Petya пришлось на Украину, Италию и Израиль.