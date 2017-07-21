Заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов рассказал об активизации контактов между российской и египетской стороной в рамках взаимодействия по вопросу о возобновлении авиасообщения, передает «РИА Новости».

«Видимо, это связано с приближением туристического сезона в Египте», — предположил российский чиновник.

По его словам, проект двустороннего межправительственного соглашения по авиабезопасности «остается в прежней редакции» (той, которая в России была одобрена всеми необходимыми инстанциями). Говоря об этом, Окулов подразумевал, что Москва не вносила в документ никаких изменений. В настоящее время меморандум находится на рассмотрении у Каира, который пока не дал по его поводу официального ответа.

У российской стороны, как пояснил замглавы российского Минтранса, еще остались определенные претензии к обеспечению безопасности в египетских аэропортах, но они носят сугубо технический характер и, как полагают в Москве, будут устранены.

Тем не менее прогнозировать какие-либо сроки возобновления авиаперелетов между РФ и Египтом Окулов отказался: он считает, что говорить об этом пока слишком рано. «Всё равно должна будет пройти проверка на выездной комиссии, и после этого уже будет приниматься решение по ее результатам», — пояснил он.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на источник в отечественной авиационной отрасли, российская сторона по-прежнему не считает аэропорты Египта безопасными для туристов из РФ. В частности, хотя там установили новейшее оборудование для досмотра и контроля, обслуживают его местные сотрудники, а значит, систему безопасности при желании можно легко обойти.

Кроме того, не в пользу египетских курортов свидетельствует недавняя трагедия в одном из отелей Хургады, где террорист с ножом напал на отдыхающих и убил двух туристок из Германии. При нападении пострадала и россиянка, которая в буквальном смысле спасла себе жизнь, отчаянно отбиваясь от мужчины. Он нанес ей несколько ножевых ранений, порезав руки и лицо.