В Иерусалиме начались столкновения верующих с полицией из-за ограничения доступа в мечеть Аль-Акса — третью после Мекки и Медины святыню ислама. Палестинский «Красный полумесяц» сообщает об одном погибшем из жителей автономии и порядке 30 раненых, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организацию.

По данным «Красного полумесяца», погибшему было 17 лет. Его застрелили в районе Рас аль-Амуд.

Верующие, пришедшие на пятничную молитву, отказались проходить через рамки металлоискателей и расстелили молельные коврики на улицах у Храмовой горы. В нескольких местах произошли конфликты с полицией, известно о четырех пострадавших стражах порядка.

Доступ к мечети был ограничен 14 июля, когда трое израильских арабов напали на полицейских, пишет «Федеральное агентство новостей». Жертвами преступников стали двое правоохранителей. Нападавшие попытались скрыться в мечети Аль-Акса, где позднее были ликвидированы.

Ранее ОАЭ и Иордания призвали Израиль снять ограничения для посещения мечети во время пятничной молитвы.