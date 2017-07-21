Мусульмане младше 50 лет не смогут попасть в центр Иерусалима на пятничные молитвы. Ограничение ввела израильская полиция, сообщает Associated Press.

Правоохранительные органы опасаются массовых протестов из-за решения об установки металлодетекторов у входа на Храмовую гору.

Полицейские полагают, что именно в пятницу, 21 июля, произойдет кульминация арабо-мусульманских волнений. В этой связи к Храмовой горе стягивают дополнительные силы.

Мусульманские общины выступили против установки металлодетекторов у входа в святыню. Их лидеры утверждают, что Израиль пытается усилить контроль за данной территорией.

Они призвали верующих молиться у Храмовой горы, а не проходить через металлодетекторов. С каждым днем число участников акции протеста растет.

Накануне между мусульманами и полицейскими произошла стычка. Верующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, в ответ они распылили слезоточивый газ и использовали оглушающие гранаты.