В 2017 году правительство выделит 900 млн рублей на разработку электрического городского наземного транспорта и 600 млн рублей на беспилотные авто. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта в России, прошедшем в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ.

Уже сегодня электромобили можно встретить на улицах многих городов. В январе–марте текущего года объем их продаж во всем мире увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2016-го. По оценкам отраслевых экспертов, к 2020 году не менее 17% выпускаемых автомашин будут использовать электрическую тягу. Из них три четверти будут гибридными, а оставшиеся — только с электрической энергоустановкой.

— Мы видим электродвижение и беспилотный транспорт в числе основных направлений развития российского машиностроения, — отметил на совещании Дмитрий Медведев. — Внедрение таких передовых технологий открывает новые возможности для городского планирования, улучшения экологической обстановки. Мы должны по максимуму использовать эти технологии для экономического роста, развития социальной сферы.

По словам председателя правительства, в России с каждым годом растет популярность электротранспорта, хотя таких автомобилей не так много. По информации ГИБДД, сегодня в РФ насчитывается порядка 12 тыс. экологичных автомобилей — преимущественно с гибридной силовой установкой.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января в России зарегистрировано 920 электрокаров. Есть среди них и российские — Lada Ellada в количестве 93 штук.

Дмитрий Медведев отметил, что в правительстве обсуждаются предложения по поддержке спроса на такой транспорт, налоговые льготы для его производителей. Рассматриваются и меры по стимулированию экспорта компонентов.

В недалеком будущем все эти вопросы станут актуальными и для беспилотных автомобилей, сообщил премьер-министр. Появление «беспилотников» должно снизить количество ДТП, привести к гармоничному распределению транспортных потоков и удешевлению поездок.

— Беспилотными машинами смогут пользоваться любые люди — и инвалиды, и несовершеннолетние. Очевидно, что такой транспорт в потоке машин должен обладать совершенной интеллектуальной системой. Водить он должен лучше, чем человек, принимать сложные решения, прогнозировать поведение автомобилистов и пешеходов. Потребуется время, чтобы люди научились доверять автоматизированным машинам, — добавил председатель правительства.

В дорожной карте «АвтоНет» Национальной технологической инициативы поставлена цель: с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок, закрепиться на мировых рынках. В этом году правительство предоставит 600 млн рублей субсидий российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением.

— Результаты уже есть. Важно, чтобы такие технологии продвигались в экономику, а не замирали на стадии опытных образцов, — обратился к присутствующим Дмитрий Медведев.

До совещания премьер-министр прокатился на автопилотируемом электрическом автобусе, рассчитанном на четырех человек. Это совместная разработка НАМИ и КамАЗа была впервые представлена на Московском международном автосалоне в 2016 году. Разработчики компании «Яндекс» также участвуют в проекте, они отвечают за прокладку маршрута и обработку данных о плотности дорожного движения.